Rincon, Verdi, Zaza & co: al Torino restano giocatori con ingaggi pesanti e un ruolo marginale nel progetto di Juric

Non è il mancato arrivo Amrabat, il più grande insuccesso del mercato del Torino, né l’aver posticipato all’ultimo giorno tutti i colpi necessari per soddisfare le minime esigenze di Juric. Sono entrambi aspetti negativi questi, certo, ma non tanto come la gestione degli esuberi. In rosa sono rimasti quasi tutti quei giocatori che il direttore sportivo Vagnati avrebbe invece dovuto (e voluto, perché i tentativi ci sono stati) cedere: da Rincon a Verdi, passando per Baselli, Zaza, Linetty e persino per Izzo, che il tecnico apprezza ma che la società avrebbe invece preferito vendere altrove.

Gli stipendi degli esuberi del Torino

Juric si trova a gestire, così, esuberi di lusso, perché i sei citati sopra hanno tutti ingaggi superiori agli 1,4 milioni di euro a stagione. Mica poco. La società ha così sul groppone stipendi ingenti di giocatori che – chi più, chi meno – avranno un ruolo marginale nell’organico, con la sola eccezione di Izzo. E in più ha perso l’occasione di monetizzare qualcosa dalla loro cessione. Restando e giocando poco si svaluteranno ancor di più e perderanno ulteriore appeal sul mercato.

I tentativi falliti da Vagnati

Ogni caso è a sé. Rincon aveva l’occasione di andare alla Sampdoria ma i contatti non sono stati fruttuosi, Baselli ha ricevuto solo la proposta del Brescia ma non era convinto di andare in Serie B, Zaza si è infortunato e questo ha bloccato una cessione che sarebbe stata necessaria, dopo la conferma di Belotti. E così via: Verdi è stato offerto dal Toro per diversi scambi, ma senza successo, mentre Linetty aveva sulle spalle il peso dei 9 milioni spesi dai granata solo un anno fa per assicurarselo; Izzo, infine, non ha gradito la destinazione Cagliari nello scambio con Walukiewicz. Punto a capo: un anno dopo il Toro non ha piazzato diversi dei giocatori che già dodici mesi fa apparivano ai margini del progetto.