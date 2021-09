Calciomercato Torino / Tra Pjaca, Brekalo, Praet e… Mandragora: tra un anno Cairo e Vagnati dovranno prendere decisioni importanti per il bilancio

Per chiudere trattative fondamentali, viste le richieste di Juric, a poche ore dalla fine del calciomercato, il Torino ha dovuto spendere qualcosa in più rispetto a quanto preventivato. O meglio, per ora il club granata si è impegnato a versare cifre importanti, ma solo tra un anno, quando bisognerà decidere se riscattare o meno i nuovi arrivati Pjaca, Praet e Brekalo, che assieme potrebbero costare almeno 30 milioni di euro (15 il belga, 11 il croato e circa 6 l’ex Juve). Le tre pedine di punta della sessione acquisti sono infatti arrivate in prestito con diritto di riscatto. Una formula che rimanda tutto al 2022.

Nel 2022 scatta anche il riscatto di Mandragora

Ma nella lista dei pagherò non va dimenticato il costo di Rolando Mandragora. Tra un anno, infatti, il Torino dovrà inderogabilmente iniziare a pagare il centrocampista, arrivato nel gennaio scorso dalla Juventus. Con il club bianconero, Cairo e Vagnati avevano pattuito diverse strade per il saldo. Il Toro può versare 9 milioni – allo scattare dell’obbligo di riscatto – in quattro esercizi (più uno di bonus) o 14 milioni in cinque esercizi.

Cairo, in gioco scelte cruciali per il bilancio del Torino

La stagione costringerà il club a operare scelte cruciali anche per il bilancio, dunque. Gli investimenti, anche se per ora sono solo prospettati, non sono stati certo irrisori: sul campo, però, si attendono i risultati. Passa tutto da lì. D’altronde l’ultima non è stata solo l’estate degli acquisti last minute, ma anche quella nella quale il Toro non è riuscito a piazzare i due più grandi fallimenti economici della presidenza Cairo: Zaza e Verdi sono rimasti in rosa. Loro sono costati 37 milioni in due, poco meno di quelli che i granata dovranno scegliere se investire tra dodici mesi.