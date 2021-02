Arriva anche l’ufficialità: Rolando Mandragora è un nuovo calciatore del Torino. Arriva in prestito dalla Juventus

Rolando Mandragora è un nuovo calciatore del Torino: il suo contratto è stato depositato in Lega alle 19.04. Il centrocampista arriva in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto dalla Juventus (a 12 milioni più bonus) e lascia l’Udinese, club con il quale ha giocato a titolo temporaneo in questa stagione (oltreché nelle due precedenti). Il classe 1997 ha svolto le visite mediche nella mattinata del 1° febbraio e poi ha firmato il contratto che lo legherà al club granata.