Il tabellone del calciomercato del Torino: sogno Lobotka, Kouamé per l’attacco

Calciomercato Torino FC di gennaio 2021, le ultimissime: tutte le trattative della società granata in entrata e in uscita

Un attaccante e (almeno) un centrocampista: sono questi gli obiettivi in entrata del Torino in questa sessione invernale del calciomercato. La punta che più di tutti Davide Vagnati sta seguendo è Christian Kouamé: l’ivoriano nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio nella Fiorentina e vorrebbe una seconda parte di campionato da protagonista. La società viola ha momentaneamente bloccato la partenza del suo numero 11, per via dell’infortunio occorso a Ribery, ma nei prossimi giorni la trattativa ripartirà. Kouamé non è però l’unico calciatore della Fiorentina che il Torino sta seguendo: piace infatti anche il centrocampista Alfred Duncan. Per entrambi i giocatori il dt Davide Vagnati dovrà però battere la concorrenza del Verona. Sempre per rinforzare il centrocampo il Torino sta trattando anche Stanislav Lobotka: regista slovacco che il Napoli potrebbe lasciar partire.

Sul fronte uscite, la prima cessione è stata quella di Vincenzo Millico, trasferitosi in prestito al Frosinone. Dovrebbero lasciare il Torino anche Simone Edera, Soualiho Meité e Nicolas Nkoulou: il primo piace alla Stella Rossa e al Parma, il centrocampista francese è invece nel mirino del Milan, il difensore invece è seguito dal Bologna. Bologna che segue anche Simone Zaza: se arriverà l’offerta giusta il Torino è pronto a lasciarlo partire. Per cautelarsi Vagnati sta seguendo anche Leonardo Pavoletti del Cagliari.

Calciomercato Torino gennaio 2021: acquisti e cessioni

ARRIVI – Acquisti: nessuno

Trattative in entrata: Kouamé (a, Fiorentina), Duncan (c, Fiorentina), Pavoletti (a, Cagliari), Lobotka (c, Napoli), Schone (c, svincolato).

PARTENZE: Millico (a, Frosinone – pres.).

Trattative in uscita: Meité (c, Milan), Edera (a, Stella Rossa, Parma), Nkoulou (d, Bologna), Zaza (a, Bologna, Fiorentina), Ferigra (d, Vicenza, Cremonese).

ROSA ATTUALE:

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Antonio Rosati, Salvatore Sirigu, Samir Ujkani

Difensori: Cristian Ansaldi, Alessandro Buongiorno, Gleison Bremer, Evangelista Lyanco, Ricardo Rodriguez, Nicolas Nkoulou, Erick Ferigra, Nicola Murru, Armando Izzo, Wilfred Singo, Mergim Vojvoda.

Centrocampisti: Daniele Baselli, Amer Gojak, Karol Linetty, Soualiho Meité, Sasa Lukic, Tomas Rincon, Jacopo Segre.

Attaccanti: Andrea Belotti, Federico Bonazzoli, Simone Edera, Simone Verdi, Simone Zaza.

Allenatore: Marco Giampaolo