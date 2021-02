Le trattative di mercato dell’ultimo giorno della sessione invernale 2021: ecco le operazioni del Torino e delle squadre di Serie A

Ultimo giorno per le trattative: la sessione di calciomercato invernale 2021 si chiude il 1 febbraio alle ore 20. Ancora poche ore per definire entrate e uscite per le squadre di Serie A: non solo il Torino, ci sono anche altre squadre a caccia di un colpo dell’ultimo minuto.

Calciomercato, le operazioni dell’ultimo giorno

ore 10.55 Segre conteso da Empoli e Spal: il centrocampista del Torino ha ricevuto due offerte, entrambe dalla serie B. Ore decisive per il trasferimento

ore 10.14 Il Bologna cerca disperatamente un attaccante, per accontentare Mihajlovic. Roger Martinez è il nome caldo delle ultime ore, ma nella rosa dei nomi anche tre giocatori attualmente in Serie A: Lammers (già sondato dal Torino), Inglese e Pinamonti.

ore 9.10 Alfredo Donnarumma conteso da Udinese e Spal: l’attaccante del Brescia piace ai bianconeri, che hanno la carta Serie A in più rispetto ai ferraresi

ore 8.30 Per il Torino sarà, a meno di intoppi, la giornata dell’annuncio di Rolando Mandragora. Il calciatore è atteso in mattinata per le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà al Toro per i prossimi 18 mesi (la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2022).