Calciomercato Torino / Il Parma tiene d’occhio la situazione di Bonazzoli, in uscita dal club granata. Colloqui in corso

Anche il direttore sportivo Vagnati lo aveva dichiarato, al termine della sfida contro la Fiorentina: per Federico Bonazzoli, il Torino avrebbe valutato tutte le opzioni, fino all’ultima ora del calciomercato. E proprio in questi minuti, sull’attaccante in prestito ai granata dalla Sampdoria, è piombato il Parma. I ducali si stanno muovendo in attacco, sono vicini a Pellé ma hanno svolto dei colloqui anche per prendere informazioni sulla punta classe 1997. Che, dopo aver rifiutato il Crotone, potrebbe partire all’ultimo minuto.