Calciomercato Torino / La Fiorentina cerca un terzo portiere, i granata hanno dato l’ok per liberare Antonio Rosati

Alla lista dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino si aggiunge anche il nome di Antonio Rosati. La Fiorentina, dopo la rottura con Federico Brancolini, è alla ricerca di un terzo portiere e ha pensato proprio all’estremo difensore granata: già avviati i contatti tra i due club con il Torino che si è detto disponibile a lasciar partire il numero 25. D’altronde Davide Nicola può disporre in rosa di addirittura quattro portieri e Rosati si gioca con Samir Ujkani il ruolo di terzo.

Calciomercato Torino: Rosati, alla Fiorentina sarebbe un ritorno

Per Rosati, che è in scadenza di contratto e a fine stagione avrebbe comunque lasciato il Torino, si tratterebbe di un ritorno alla Fiorentina: aveva già vestito la maglia viola nella stagione 2013/2014 (fu lui a parare, al 94′, il calcio di rigore di Alessio Cerci nel drammatico 2-2 del Franchi) e per sei mesi, da gennaio a giugno, anche nel campionato 2014/2015. Al Torino era arrivato nell’estate del 2018, in due anni e mezzo è sceso in campo solamente una volta con la maglia granata, nella partita pareggiata 1-1 lo scorso anno contro il Bologna al Dall’Ara, gara valida per l’ultima giornata del scorso campionato.