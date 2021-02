Calciomercato Torino / Oltre che quella dell’Empoli, al Torino è giunta anche un’offerta della Spal per Jacopo Segre

L’Empoli non è l’unica squadra interessata a Jacopo Segre: sulle tracce del centrocampista c’è infatti anche la Spal. Nelle ultime ore si sono fatti sempre più fitti i contatti tra la società di Ferrara e il Torino per il centrocampista: anche in questo caso l’offerta arrivata sulla scrivania di Davide Vagnati è per un prestito ma che potrebbe tramutarsi in un trasferimento a titolo definitivo a fine stagione. Se l’affare dovesse andare in porto, infatti, la Spal acquisterebbe il numero 6 granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Nelle prossime ore il Torino e Segre decideranno quale tra le due offerte accettare: l’avventura in granata del centrocampista, almeno per quest’anno, sembra però essere conclusa.