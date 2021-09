Calciomercato Torino / Mustafi può arrivare in ogni momento in granata da svincolato: sfumano i limiti di tempo per la firma

Mercato chiuso ma non le speranze del Toro. I granata, che hanno ufficializzato i rispettivi arrivi di Praet, Zima e Brekalo nell’ultimo giorno, potrebbero avere in serbo ancora una sorpresa. Resta infatti in lizza per la difesa Shkodran Mustafi. Il tedesco di origine albanese ha lasciato lo Shalke 04 da svincolato ed è pronto a rimettersi in gioco. Essendo senza squadra i granata possono portarlo sotto la Mole in ogni momento.

Prima vicino, poi saltato. Per ora…

L’arrivo di Zima per la difesa potrebbe quindi non essere l’unico. Il classe 2000 dello Slavia Praga ha prevalso sul potenziale rivale dello Shalke grazie alla giovane età e le eventuali prospettive di crescita. Un colpo però non esclude l’altro. “Abbiamo dato via Lyanco e non è arrivato nessuno, ma ci sono tante situazioni così“, questa la lamentela di Juric nell’ultimo post-partita granata. Gli addii di Nkoulou e del brasiliano hanno infatti pesato sulle retrovie del Toro, rimaste in emergenza anche a causa dei multipli infortuni collezionati da Bremer. Avere delle alternative è diventata una delle priorità del club.

Mustafi, scoglio ingaggio: si attendono risvolti

L’ultimo colpo potrebbe quindi essere posticipato a data da destinarsi. Il protagonista resta l’ex Sampdoria, alla ricerca di una destinazione per la nuova stagione. L’unico scoglio che ha frenato concretamente la trattativa è l’ingaggio. Manca infatti l’accordo con il giocatore per la cifra da destinargli. Si attendono risvolti, se si deciderà di approfondire il discorso.