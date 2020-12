Papu Gomez, è rottura con l’Atalanta: Toro, che occasione

Gomez è ai ferri corti con Gasperini: a gennaio il fantasista potrebbe diventare un’opportunità che il Torino non deve lasciarsi sfuggire

Ci sono liti che sono il preludio ad un nuovo momento di pace e tranquillità e altre che, invece, segnano fratture insanabili tali che, come nel caso di Gomez e Gasperini, si possono risolvere solo con una porta sbattuta in faccia o chiusa alle proprie spalle. La rottura tra il Papu e il tecnico dell’Atalanta, sembra destinata a mettere la parola fine alla sua esperienza come capitano dei bergamaschi e ad aprire alla cessione è stato proprio lo stesso giocatore che, tramite i canali social, ha voluto rivolgere un messaggio ai suoi stessi tifosi. E che occasione sarebbe per il Torino, se il Papu dovesse cambiare aria a gennaio.

Torino-Papu Gomez, a gennaio sul mercato un trequartista di qualità

Dietro le punte come trequartista ma anche seconda punta. Il Papu potrebbe risolvere in un colpo solo l’equivoco tattico del Torino, dando così la possibilità a Giampaolo di adottare il 4-3-1-2: il tecnico avrebbe a disposizione un fantasista di livello, capace di adattarsi eventualmente anche come spalla di Belotti. Oltretutto l’ingaggio non è di quelli proibitivi – a Bergamo Gomez guadagna poco meno di 2 milioni netti all’anno – e di certo l’atalantino sarebbe l’innesto perfetto per risollevare le sorti della squadra granata.

Gomez: “Quando me ne andrò si saprà la verità”

“Cari tifosi Atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi“. Così inizia il post che il Papu Gomez ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram. “Volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano“. Un messaggio chiaro: finché resterà in società non potrà parlare ma il mercato di gennaio è alle porte e per lui si prospetta l’occasione non solo di raccontare la sua di verità ma anche di lasciare un ambiente nel quale la frattura non sembra recuperabile.