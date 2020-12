Cairo: “Chi vuole andar via lo dica”. Da Sirigu a Izzo in tanti lo hanno già fatto

Cairo si dice pronto a cedere chi non vuole restare al Torino, ma anche in estate molti giocatori avevano chiesto la cessione

“Se qualcuno, alla fine del campionato o anche a gennaio, preferirà andare via io non ho problemi: tutti quelli che hanno questo tipo di esigenza possono andare. Basta che me lo dicano e noi li accontenteremo” ha dichiarato Urbano Cairo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ma già la scorsa estate diversi calciatori avevano chiesto la cessione, la società li aveva messi sul mercato ma non era poi riuscita a cederli.

Calciomercato Torino: Sirigu e Izzo, cessioni mancate

Un giocatore che aveva già puntato i piedi per essere ceduto è sicuramente Nkoulou, che già due estati fa aveva espresso l’intenzione di lasciare Torino. Adesso è emblematico il fatto che il camerunese con il contratto in scadenza non stia rinnovando. Altri due giocatori che sicuramente avevano fatto capire di voler andare via sono Sirigu e Izzo. Il portiere del Torino era arrivato ai ferri corti con la dirigenza (come vi avevamo raccontato) poi fu convinto da Vagnati e Giampaolo a rimanere, anche se c’è stata l’idea di uno scambio con Luigi Sepe del Parma. Infine per quanto riguarda Izzo nell’ultima sessione di calciomercato il Torino ha provato ad esaudire la volontà del difensore di cambiare aria ma sulla scrivania di Vagnati non è mai stata recapitata un’offerta che soddisfasse il club granata. Anche Lyanco, se Torino e Sporting Lisbona avessero trovato l’accordo, avrebbe accettato volentieri la cessione in Portogallo, come anche il padre del difensore aveva raccontato in un’intervista.

Calciomercato Torino: anche Edera e Millico sono rimasti senza sorriso

Altri due giocatori che potrebbero presto fare le valigie sono Edera e Millico. Entrambi non vedono il campo da troppo tempo e sono ai margini del progetto tecnico. Marco Giampaolo quest’estate in una sua conferenza stampa aveva dichiarato pubblicamente che Edera non rientrava nei suoi piani ma anche in questo il dt Davide Vagnati non è riuscito a concludere nessuna trattativa. Millico da ormai un anno e mezzo chiede la cessione in prestito per poter giocare con continuità.