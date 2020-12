Calciomercato Torino / Vagnati: “Cessione di Sirigu a gennaio? Resta solo chi ha voglia”. Tocca al portiere decidere cosa fare

Se Salvatore Sirigu sarà in campo domenica contro il Bologna lo deciderà Marco Giampaolo, se sarà ancora al Torino a febbraio sarà invece lo stesso portiere a deciderlo. Il dt Davide Vagnati, prima del calcio d’inizio della partita contro la Roma, ai microfoni di Sky ha di fatto aperto a una cessione già nel mercato di riparazione dell’estremo difensore sardo. “Se Sirigu può andar via a gennaio? Lui ci tiene al Toro, è qua da tanti anni ma penso che uno debba rimanere solamente se ci tiene” ha dichiarato il dirigente granata.

Calciomercato Torino: Sirigu può partire

Insomma, a differenza di quanto avvenuto in estate, quando Vagnati e Giampaolo erano intervenuti in prima persona per convincere Sirigu a restare al Torino, se il portiere ora tornerà a chiedere la cessione potrebbe essere accontentato. Certo, dipenderà anche dalle eventuali offerti che arriveranno: quello di gennaio è solitamente un mercato dove è più complicato portare a termine le trattative, soprattutto se si parla di portieri, un ruolo dove difficilmente le società decidono di cambiare a stagione in corsa. Degli incastri sono però possibili: con la Roma per esempio, nel caso in cui Pau Lopez (apparso insicuro anche ieri sera) dovesse partire.

Decisiva la volontà del portiere

Poi bisognerà capire la volontà dello stesso Sirigu, perché un conto è lasciare la squadra in estate tra una stagione e l’altra, un altro è abbandonare la nave che sta affondando a metà campionato (un campionato dove anche lo stesso portiere non è stato finora impeccabile). Cairo prima e Vagnati poi si sono detti pronti ad accontentare e lasciar partire chi non ha più voglia di stare al Torino: Sirigu deve ora decidere cosa vuole fare.