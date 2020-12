Il valore del cartellino può crollare: così Izzo è tornato in campo

Il difensore del Torino Armando Izzo è tornato in campo contro l’Udinese: l’occasione per poter strappare un accordo nel mercato invernale

Fiorentina, Entella, Udinese: 3 partite, o meglio 3 spezzoni, per un totale di 206 minuti accumulati nelle gambe di Armando Izzo. Poco, troppo poco per un difensore abituato, nelle stagioni passate, a ricoprire un ruolo da protagonista indiscusso. Dall’arrivo di Giampaolo l’ex Napoli scivolato sempre più in basso nelle gerarchie del tecnico e vive di fatto con le valigie pronte sotto il letto in vista della sessione di mercato invernale. Una situazione, però, che rischia di diventare un pericolosissimo boomerang. Le troppe panchine all’attivo, infatti, non solo lo hanno fatto uscire dal radar del Torino ma rischiano di farlo scomparire anche da quello delle altre pretendenti. E allora qualcosa va rivisto, e le scelte operate durante il match contro l’Udinese lo dimostrano.

La chance di Giampaolo in ottica mercato

Se l’ingresso di Armando Izzo nella ripresa non è bastato per evitare il tracollo totale e drammatico della difesa granata, dimostra quanto meno l’intenzione del tecnico e della società di non buttare al vento l’intero investimento che riguarda il difensore. Come più volte ribadito proprio su queste colonne, Izzo non rientra di fatto nei piani di Giampaolo, tuttavia, il tecnico è consapevole che per risolvere il problema il giocatore deve scendere in campo.

Anche perchè le elevate richieste del presidente Cairo hanno ostacolato già una volta la sua partenza. E il rischio di incappare nel medesimo ostacolo è ancora alle porte. Per trovare una pretendente disposta a sborsare una cifra che si avvicini il più possibile a quelle richieste dal Toro il difensore dovrà quanto meno dare prova di essere ancora all’altezza di quello ammirato alla sua prima stagione in maglia granata. Ma per farlo, appunto, avrà bisogno di occasioni: un modo, oltretutto, per non far crollare ancora di più il valore del cartellino.

Raiola: “Vediamo se riusciamo a trovargli una squadra”

Occasioni che potrebbero arrivare nelle prossime uscite pre-natalizie, le ultime utili, di fatto, prima del mercato invernale. Intanto, però, il suo procuratore Mino Raiola sta già lavorando per trovargli una sistemazione: “E’ un calciatore nel giro della Nazionale, vediamo se riusciamo a trovargli subito una squadra“. Un obiettivo per il quale sarà lo stesso Izzo a dover lottare in prima persona: il tecnico lo ha (re)inserito nelle sue gerarchie ma saranno le prestazioni fornite dall’ex Napoli a decidere il suo futuro.