Calciomercato Torino, su Meitè il Paris Saint Germain

L’Equipe riporta la notizia secondo cui il Psg sarebbe interessato a Soualiho Meitè: per il centrocampista i francesi vorrebbero ottenere un prestito con diritto di riscatto

La notizia rimbalza dalla Francia ed è dell’Equipe: ci sarebbe il Paris Saint Germain su Soualiho Meitè. La squadra francese è a caccia di un centrocampista e ci sarebbe anche il granata nella lista dei giocatori che il Psg vorrebbe portare (in questo caso riportare) oltralpe. Secondo il quotidiano, il profilo del numero 23 del Torino sarebbe tra quelli vagliati anche per motivazioni legate al suo essere cresciuto proprio nel campionato francese (Auxerre, Lilla, Monaco e Bordeaux le maglie indossate in patria dal classe ’94) prima dell’arrivo al Torino nell’estate del 2018, e di conoscere quindi bene quel campionato. Il Psg tratterebbe per un prestito con diritto di riscatto.