Il ds del Cagliari Capozucca ha rivelato di aver cercato di portare Pobega in Sardegna la scorsa estate, ma il giocatore scelse il Toro

Il ds rossoblù Stefano Capozucca ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda nel corso della quale ha dichiarato di avere il rimpianto di due giocatori che la scorsa estate provò a portare al Cagliari, ovvero Gianluca Scamacca e Tommaso Pobega, con il centrocampista triestino che poi si trasferì dal Milan al Toro in prestito secco. Il centrocampista classe ‘99 all’ombra della Mole ha collezionato 19 presenze e segnato 4 gol. Dunque c’è da sottolineare che Pobega sta facendo molto bene. In merito il dirigente del Cagliari ha detto: “Uno che non siamo riusciti a portare? Sicuramente Pobega, estremamente utile alla causa. Non ne abbiamo uno con quelle caratteristiche. Forse non è arrivato per scelta del giocatore, che ha preferito andare al Torino per essere allenato da Juric. Un altro che era ormai del Cagliari è Scamacca. Keita non è certo una ruota di scorta, ma l’entusiasmo di Scamacca era tangibile, avremmo fatto un investimento importante”.

Capozucca su Nandez: “Non era convinto di partite in prestito con diritto di riscatto”

Capozucca in seguito ha parlato di Nandez, il centrocampista uruguaiano per il quale nella finestra di mercato invernale si erano fatte sotto prima il Toro e poi la Juve dopo l’acquisto di Vlahovic. Il direttore sportivo del Cagliari ha spiegato perché Nandez non ha lasciato il club sardo dichiarando: “Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto. ‘O mi vogliono e allora vado oppure non voglio sentirmi sotto esame’ dice lui. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblù, insomma. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di restare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento”.