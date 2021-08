Calciomercato Torino / Giorcelli, Lindkvist e Milan i tre nuovi acquisti per la Primavera di Federico Coppitelli

Tre colpi in entrata per la Primavera di Federico Coppitelli che si prepara all’inizio del campionato. Dopo le conferme, ecco che la società si è data da fare per assicurare al tecnico qualche rinforzo. Il primo rinforzo è per la porta. Si tratta infatti del classe 2003 Alberto Milan, arrivato in prestito dal Cittadella e pronto a difendere i pali granata. C’è poi un altro giocatore dello stesso anno: è Nicolò Giorcelli, difensore che arriva in prestito dalla Juventus e che sarà a disposizione del tecnico granata. Il Toro ha poi operato anche sul fronte centrocampo, acquisendo a titolo temporaneo ma con opzione per il passaggio definitivo sotto la Mole Elvis Lindkvist, centrocampista classe 2002 attualmente di proprietà dell’Inter.