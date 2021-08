Calciomercato Torino / Jacopo Segre convince Juric come rincalzo: ma su di lui continua il pressing della Spal (e non solo)

Vedere Jacopo Segre lontano dal Torino, nella prossima stagione, è uno scenario ancora possibile ma tutt’altro che certo. Il centrocampista classe 1996 è rientrato alla base dopo il prestito di sei mesi alla Spal. Proprio i ferraresi sono il club che più di tutti ha avuto contatti con il ds granata Vagnati per ottenere un nuovo prestito, ma per ora non si registrano sviluppi che lascino presagire la fumata bianca. Il calciatore, in Serie B, piace a tanti altri: al Lecce e all’Alessandria, ad esempio.

Torino, gli incastri a centrocampo

La sensazione è che il Torino stia prendendo tempo. Segre è infatti ritenuto un rincalzo utile da Juric, che lo ha spesso inserito nelle ultime amichevoli (anche nel ruolo di trequartista). Al tecnico croato, l’ex Chievo piace, anche più di altri centrocampisti attualmente a disposizione. Non prenderebbe male, insomma, una sua conferma in organico. A Juric – lo si scrive da tempo – serve però un titolare che vada ad affiancare Mandragora: probabilmente sarà Pobega. Vagnati sta cercando acquirenti per Baselli, ma è disposto ad ascoltare offerte anche per Rincon e Linetty. Solo se non si troverà un modo per piazzare uno di questi tre si procederà con la cessione in prestito di Segre, che invece ha tanto mercato. La situazione, ad ogni modo, difficilmente si sbroglierà prima dell’ultima settimana di trattative.