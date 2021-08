Calciomercato Torino / Vagnati su Becao dell’Udinese: è uno degli obiettivi per la difesa. La situazione

Non c’è solo Sebastian Walukiewicz, tra gli obiettivi del Torino per la difesa. Anche Rodrigo Becao è entrato d’improvviso nella lista del direttore dell’area tecnica Vagnati. Il dt, in queste ore, ha fatto un tentativo con l’Udinese per il centrale classe 1996, aprendo una trattativa ancora in corso. Nato a Salvador, in Brasile, il venticinquenne potrebbe andare a rinforzare la difesa di Juric, che necessita di almeno un innesto sin dall’inizio del calciomercato. E per ora tutte le piste sono infine naufragate.

Gli equilibri di mercato in difesa

Si vedrà se sarà diverso l’epilogo del discorso avviato, a proposito di Becao, con l’Udinese. E Walukiewicz? Non è ancora uscito dai radar, visto che è rimasta in piedi la possibilità dello scambio con Armando Izzo: un’idea che i club stanno provando da giorni ad approfondire. Con Becao, invece, il Toro punta a ridurre i tempi. Un po’ come è accaduto per Pobega, il centrocampista che si è avvicinato sensibilmente alla maglia granata nel giro di un pomeriggio. In difesa, ad ogni modo, molto – se non tutto – dipenderà dalla soluzione che si troverà per Lyanco. Al Betis Siviglia è andato Pezzella, non lui, alla fine. Tutto da rifare, con il Bologna che rimane sullo sfondo e proprio l’Udinese che, alla fine, potrebbe accoglierlo. Ma ci sarà da aggiustare l’incastro.