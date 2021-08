Calciomercato Torino / Per ora la trattativa Izzo-Walukiewicz non si sblocca: possibile un aggiornamento nelle prossime ore

La pista è ancora aperta, ma non filtra ottimismo. Torino e Cagliari stanno parlando da qualche giorno di uno scambio di difensori centrali: Sebastian Walukiewicz si trasferirebbe da Juric, Armando Izzo farebbe il percorso inverso andando in Sardegna. Il ds Vagnati e l’omologo Capozzucca lavorano per cercare una quadra che accontenti tutti, ma per ora senza successo. Eppure una notizia c’è, sebbene soggetta all’imprevedibile divenire del calciomercato: al momento l’orizzonte della trattativa è solo lo scambio, null’altro. Non si sta per ora pensando di slegare l’operazione Walukiewicz per far sì che possa sbarcare sotto la Mole a prescindere da Izzo.

Perché il Torino potrebbe privarsi di Izzo

Quello di Izzo è un profilo gradito sia alla dirigenza rossoblu sia a mister Semplici, a caccia di un difensore esperto per blindare la retroguardia. Armando, però, non ancora così convinto della destinazione. Il giocatore, lo scriviamo una volta di più, piace (e non poco) a Ivan Juric, ma il Toro non ha mai escluso una sua possibile partenza. Per la società non è insomma un incedibile. Per questo il suo nome è finito al centro della trattativa – già aperta – per Walukiewicz e ad essa si è legato. La strada è però in salita: senza l’incastro giusto non se ne farà nulla. In difesa, ad ogni modo, il Toro tiene aperte altre opzioni, come quella che porta a Becao dell’Udinese.