Calciomercato Torino / Il Southampton tenta l’affondo finale per il difensore granata Lyanco: cessione vicina

L’addio di Lyanco verso il Torino è ormai sempre più vicino. Il difensore, che sta vivendo da separato in casa sotto la Mole, otrebbe aver trovato la sua prossima destinazione. Nelle ultime ore, è infatti spuntato il Southampton, intenzionato ad acquisirlo a titolo definitivo, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com. Il costo del cartellino, inizialmente fissato ad 8 milioni, è sceso a 7 trovando un compromesso con i Saints, aiutati dalla volontà del giocatore di lasciare la il club granata e cambiare aria.

Toro, tante concorrenti per Lyanco

Erano numerose le pretendenti per il difensore granata. Primo fra tutti il Bologna di Mihajlovic, già suo allenatore al Torino e al club rossoblù, dove aveva militato grazie ad un rpestito secco. Il vero vincitore sembrava però essere il Betis Siviglia, molto vicino al brasiliano e con un’offerta pronta sul piatto. Le parti sono però rimaste distanti ed è stato preso in considerazione anche il Flamengo, club della massima serie brasiliana, che avrebbe riavvicinato Lyanco al proprio Paese d’origine. Si è poi fatto avanti un altro club di Premier League, il Watford, superato alla fine dal Southampton, in grado di azzeccare la formula e le tempistiche.