Calciomercato Torino / Pobega arriverà in prestito secco dal Milan, una formula che a Verona fu criticata da Juric

La storia si ripete sul fronte mercato per il Torino, ma la speranza è che l’epilogo questa volta sia differente. A poche ore dall’esordio in campionato, la rosa dei granata resta un cantiere aperto. Vagnati però, consapevole della situazione, sta cercando di porre rimedio il più in fretta possibile e per farlo, scendere a compromessi sarà all’ordine del giorno. Per Tommaso Pobega, classe ’99 di proprietà del Milan, di sorprese non dovrebbero essercene: approderà in granata in prestito, è solo questione di tempo. La formula del prestito secco, scelta dai rossoneri è comunque quella che meno aggrada il club granata e pure Ivan Juric, che nel passato a Verona la criticò.

Quando Juric andò contro i prestiti secchi: “Mi toglie il sonno lavorare per altre società”

“Mi toglie il sonno lavorare per le altre società. Perdere Dimarco per poco o niente com’è successo con Pessina a me dispiacerebbe“, queste le dichiarazioni rilasciate dall’attuale tecnico del Torino durante la conferenza di presentazione di Crotone-Hellas Verona. Parole forti, che spesso hanno caratterizzato le sue conferenze stampa. Una delle caratteristiche principali del croato è infatti quella di non avere peli sulla lingua e, in caso di un mercato deludente, anche i granata potrebbero finire nel suo mirino. Sicuramente l’inizio, molto vicino alla conclusione, non è dei migliori, ma resta ancora un po’ di tempo per rimediare.

Per Pobega si aspetta solo il Milan

Questione di tempismo o meno, Vagnati aveva provato a portare Pobega al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, in modo da lasciare aperto uno spiraglio per un’eventuale conferma futura. I rossoneri però, non sono disposti a rischiare di perdere il talento classe ’99 e, in attesa di chiudere prima per Bakayoko o Adli o entrambi, hanno imposto il prestito secco.