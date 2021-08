Calciomercato Torino / Tra le concorrenti per Messias c’è anche il Sassuolo: è un obiettivo se partirà Berardi

Con l’inizio della Serie A alle porte e la chiusura del mercato che si avvicina, la situazione del Torino si complica. Pochi colpi in entrata ed ancora tanti tasselli del puzzle mancanti per Juric, che non può dirsi pienamente soddisfatto di quanto concluso da Vagnati. Tra i profili messi sulla lista all’inizio dell’estate, c’è Junior Messias, pezzo pregiato del Crotone ed individuato come rinforzo ideale per l’attacco. I granata non sono riusciti a trovare un accordo in grado di soddisfare tutte le parti chiamate in causa e la concorrenza sarebbe aumentata nelle ultime ore. Anche il Sassuolo si è infatti messo sulle tracce del brasiliano, possibile rinforzo neroverde in caso di addio di Berardi.

Il Crotone attende il Torino (o un’altra pretendente)

Dopo un Europeo sopra le righe, la permanenza dell’attaccante neroverde non è più così scontata. Il club, corso ai ripari in tempo utile, vorrebbe quindi Messias al suo posto. Il Crotone attendeva da giorni un rilancio del Torino. I granata, da luglio in poi, si sono messi in prima fila, non riuscendo però a convincere il club ad abbassare le pretese: il prezzo fissato a 10 milioni è considerato eccessivo da Vagnati ed ha portato ad una situazione di stallo. La palla per sbloccarla passa quindi al ds granata: per Messias, ora o mai più. Anche perché il Sassuolo potrebbe presto affondare il colpo.