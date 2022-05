Calciomercato Torino / RMC Sport ha lanciato la notizia: anche il PSG sarebbe pronto a fare un’offerta per Gleison Bremer

Avanti un altro. Raccontare il calciomercato attorno a Gleison Bremer sta diventando l’esercizio letterario dell’elenco interminabile, tanto caro a Walt Whitman. Accanto a tutti i club che fin qui hanno alzato le antenne, iniziando – chi più e chi meno – a parlare con il Torino e con gli agenti del ragazzo, adesso si è seduto anche il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un rinforzo in difesa. La notizia arriva dalla Francia: l’ha pubblicata RMC Sport, che inserisce il brasiliano tra gli obiettivi del PSG per affiancare a Marquinhos e Kimpembé in un pacchetto arretrato funestato, nel corso della stagione, dai tanti infortuni di Sergio Ramos e dalle ripetute assenze dei deludenti Diallo e Kehrer.

L’avviso di Juric: “Serve uno forte”

Il Torino si metterà in ascolto, qualora arrivasse un’offerta. Bremer, al momento, è il principale indiziato a lasciare i granata in estate. A fronte della giusta proposta economica, partirà senza indugio. E questo permetterà a Cairo e Vagnati di far cassa per passare agli acquisti. Juric, intanto, ha già avvisato: fare a meno di Gleison è fattibile solo se in rosa arriverà un difensore di buon livello. D’altronde, sostituire uno dei migliori centrali della Serie A non ammette improvvisazioni.