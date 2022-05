Il presidente del club turco è tornato a parlare di Ridvan Yilmaz, giocatore seguito da diversi club tra cui c’è il Torino

La stagione sta ormai per terminare e le voci di mercato cominciano a infiammarsi e a farsi sempre più insistenti. A proposito di calciomercato il presidente del Besiktas Ahmet Nur Çebi, come riportato da NTVSpor, è tornato a parlare di Ridvan Yilmaz. Il giocatore esterno sinistro piace a diverse società e tra questi club c’è anche il Toro. Il patron del club turco riguardo a Yilmaz ha dichiarato: “Non sono offerte soddisfacenti. La nostra aspettativa è più alta. Non è abbastanza per noi. Un’offerta scritta è arrivata per Rıdvan, ma stiamo aspettando offerte più serie, ragionevoli e accettabili. Abbiamo detto: ‘Questi numeri non sono i numeri di cui parleremo’”. Dunque nessun club è riuscito a mettere sul piatto un’offerta che potesse soddisfare il Besiktas e convincerlo a cedere Yilmaz. Il Toro nelle prossime settimane si rifarà sotto e proverà a strappare il terzino classe 2001 in forza nel club di Istanbul.

In Turchia avevano confermato l’interessamento del Toro per Yilmaz

Nei primi giorni di maggio il presidente del Besiktas aveva confermato l’interessamento del Toro per Yilmaz. Ahmet Nur Çebi aveva rivelato che era arrivata un’offerta da parte dei granata per il giocatore turco (che si aggirava attorno ai 4-5 milioni, ndr) ma che bisognava alzare l’offerta arrivando almeno a 10 milioni. Il Toro deve sicuramente muoversi velocemente e bene se vuole mettere le mani su Yilmaz perché il terzino del Besiktas, come già accenato, fa gola a diversi club del panorama europeo e inoltre il contratto che lo lega al club turco scadrà a giugno 2023. Non sarà semplice prendere Yilmaz, ma Vagnati ci proverà fino all’ultimo in quanto il profilo è del giocatore è sicuramente molto interessante.