Il procuratore dello svizzero ha attaccato il club granata e Nicola, ora il divorzio tra Rodriguez e il Torino a fine stagione è quasi certo

A scuotere l’ambiente Torino, che era tornato sereno dopo la vittoria sull’Udinese 0-1, è stato Harron Masoodi, il procuratore di Rodriguez da poco tempo, che ha attaccato Davide Nicola perché dall’arrivo del tecnico di Luserna San Giovanni il suo assistito trova poco spazio in campo. Il difensore svizzero, arrivato in granata la scorsa estate su richiesta di Giampaolo, fino ad oggi non è mai riuscito a convincere il club granata a puntare su di lui e adesso, dopo questo fulmine a ciel sereno, il futuro di Rodriguez sembra essere sempre più lontano da Torino. Ma ovviamente in questo momento la priorità per la società granata e Nicola è il mantenimento della categoria.

Le parole del procuratore

Queste le parole di Harron Masoodi al sito 4-4-2.ch: “Non riusciamo a trovare una ragione per cui Rodriguez non venga impiegato con continuità. Nicola è un allenatore meno esperto e penso che non apprezzi lo stile di gioco e le qualità di Ricardo, che non capisca come sfruttarle al meglio”. Il procuratore del difensore granata e della Nazionale Svizzera ha poi aggiunto: “Potrebbe giocare in quasi tutte le squadre, ovviamente abbiamo già pensato di parlare con i dirigenti del Torino, quando sarà possibile, per trovare una soluzione comune e praticabile”. Parole di sicuro tuonanti che ovviamente non sono passate inosservate.

Il rendimento di Rodriguez

In granata Rodriguez fino ad oggi ha collezionato 2 presenze in Coppa Italia e 14 in campionato, di cui solo 2 con Nicola. Il difensore svizzero ha raccolto 1 125 minuti in campo. L’ultima partita giocata da Rodriguez è stata Crotone-Torino, match terminato 4-2 in favore della squadra allenata da Serse Cosmi. Anche in quell’occasione la prestazione portata a casa dal numero 13 del Toro fu molto deludente anche se, nella prima frazione di gioco, sfiorò il gol su punizione con il pallone che finì fuori di poco. Con la difesa granata che a Udine non ha subito reti è difficile che cambierà molto se non il possibile ritorno in campo di Nkoulou e di sicuro le parole dell’agente di Rodriguez non hanno aiutato il suo assistito a trovare più spazio.