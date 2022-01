Calciomercato Torino / Il direttore dell’area tecnica della Spal: “La trattativa per Seck al momento è ferma”

Dopo il contatto di due giorni tra Torino e Spal sembrava che la fumata bianca per il passaggio di Demba Seck in granata fosse a un passo, la trattativa ha invece subito una frenata improvvisa. “La situazione per Seck è al momento ferma, siamo in un momento di stand-by. Ora stiamo portando avanti le nostre cose e non abbiamo bisogno di affrettare gli eventi. Se ci saranno le condizioni ideali bene, se no saremo contenti di continuare a lavorare con il ragazzo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni” ha dichiarato il direttore dell’area tecnico della Spal, Massimo Tarantino.

Calciomercato Torino: per Seck si continua a trattare

In sostanza, dalla Spal si aspettano che il Torino faccia uno sforzo economico in più e possa ad arrivare ad offrire quei 5 milioni di euro chiesti fin dall’inizio, per il momento la società granata si è fermata a 4 e per questo la trattativa si è bloccata. Da entrambe le parti c’è però la volontà di portare avanti i discorso per il passaggio di Seck alla corte di Ivan Juric. Si attendono novità nelle prossime ora, soprattutto ora che nella rosa del Torino, con la partenza di Simone Verdi, si è liberato un posto per un attaccate in più.