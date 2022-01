Il Torino ha l’accordo con l’Empoli: il giocatore classe 2001 oggi concluderà lo stage con la Nazionale del Ct Mancini

Samuele Ricci è vicino ad approdare alla corte di Ivan Juric e le prossime ore saranno sicuramente decisive dopo che nei giorni scorsi il d.t. granata ha trovato l’accordo con l’Empoli e ha iniziato a trattare con l’agente del regista classe 2001. Ricci, con la fine dello stage della Nazionale Italiana a Coverciano indetto dal Ct azzurro Roberto Mancini, potrà pensare al suo futuro con maggiore serenità dopo aver messo nel suo bagaglio personale un’esperienza molto importante. Il Toro, come scritto, ha raggiunto un’intesa massima con l’Empoli e l’operazione si dovrebbe chiudere con un prestito oneroso a 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni che può tramutarsi in obbligo se verranno raggiunti determinati obiettivi. Ricci potrebbe dare senza alcun dubbio una grossa mano al Toro ad alzare gradualmente l’asticella degli obiettivi dopo che i granata hanno portato a casa una prima parte di stagione molto soddisfacente.

Juric aspetta Ricci: le prossime ore sono cruciali

Ivan Juric, dopo aver accolto Pietro Pellegri, spera di poter presto conoscere Ricci. Un altro giovane che sembra essere un predestinato. Infatti, non è un caso che Ricci sia un punto di riferimento per la Nazionale Under 21, così come non è un caso che sia stato chiamato da Mancini per uno stage a Coverciano. Il centrocampista dell’Empoli sarebbe un ottimo rinforzo per i granata anche perché Juric in passato ha già dimostrato di essere come il suo “maestro” Gian Piero Gasperini: un tecnico molto abile nel lanciare i giovani. Il responsabile dell’area tecnica granata è al lavoro e spera di chiudere la trattativa per il regista classe 2001: mancano ancora alcuni dettagli da sistemare con l’entourage del giocatore. Inoltre spera di portare all’ombra della Mole anche Demba Seck, attaccante classe 2001 della Spal per il quale la trattativa è già ben avviata. Dunque il Toro conta di poter dare il benvenuto a due nuovi acquisti molto interessanti e di prospettiva.