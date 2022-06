Calciomercato Serie A / Tante trattative di mercato in corso: la Roma chiude per Matic. Lazio su Romagnoli

Apertura del mercato che sia vvicina ma già tante trattative avviate per i club di Serie A, che non perdono tempo per prepararsi alla prossima stagione. Tra i più attivi c’è sicuramente la Fiorentina, intenzionata ad alzare l’asticella e per farlo è a caccia dell’attaccante giusto da portare alla corte di Vincenzo Italiano. Sono tanti gli attaccanti nella lista dei desideri del tecnico: da Milik a Cavani, passando per Suarez, Dybala e Piatek. Nomi altisonanti ai quali di recente si è aggiunto anche l’ex Empoli Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter. La dirigenza del club fiorentino sta preparando un’offerta, che potrebbe includere Milenkovic. Non è però l’unico. Anche l’ex Toro Bonazzoli potrebbe rientrare nei piani della Viola.

Serie A, la Roma si dà da fare in attesa dell’accordo con Frattesi

Non è però l’unico club ad essersi mosso. La Roma di Mourinho ha infatti trovato l’accordo con il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic. Il serbo ha già effettuato le visite mediche e firmato un contratto che lo lega al club per una stagione per 3,5 milioni, con opzione di prolungamento in caso di presenza nel 50% delle partite da giocare. Si attende solo l’ufficialità e con essa l’approdo nella capitale di Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo, per un affare che sia ggira attorno ai 30 milioni di euro e che includerà anche Felix e Volpato. I giallorossi intanto stanno anche lavorando ai rinnovi di Cristante e Mancini, che otterrano un cospicuo aumento di stipendio.

Serie A, le trattative delle altre

Continuano gli affari anche per le altre squadre di Serie A. Primo fra tutti il ritorno di fiamma tra la Juventus e Suarez. L’entourage dell’attaccante lo avrebbe infatti proposto ai bianconeri che questa volta potrebbero mandare in porto la trattativa, già sfumata una volta. Non è però la prima scelta del club che apre ad altre piste. Si raffredda quella per Scamacca, accostato più volte alla Juve, oltre che a Milan e Inter, ma ora sotto la lente dei grandi club europei come PSG, Borussia Dortmund e Arsenal. I rossoneri intanto rischiano di perdere Romagnoli, con la Lazio che lo ha puntato. Lotito ha infatti deciso di fargli gola portandogli l’eventuale ingaggio a 2,8 milioni a stagione. Una cifra che potrebbe consegnarli l’intesa vincente.