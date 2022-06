Calciomercato Torino / Joao Pedro è un obiettivo concreto dei granata, ma c’è concorrenza: il Cagliari (per ora) chiede quasi 10 milioni

Se davvero, alla fine, Joao Pedro dovesse arrivare al Torino – è ancora uno scenario ipotetico, sia chiaro -, improvvisamente si arresterebbe un tormentone che, dal giugno 2020, si ripete pressoché immutato agli albori di ogni sessione di calciomercato. Da quando il diesse Davide Vagnati è arrivato sotto la Mole, i contatti per l’attaccante del Cagliari sono stati ricorrenti. Adesso, con la retrocessione dei rossoblu, sono ripresi con maggior vigore. Perché l’occasione è propizia e le condizioni per portarlo via dalla Sardegna stanno diventando più favorevoli. Capozzucca, che gestisce le trattative degli isolani, sta svolgendo in questi giorni una rapida pratica di sfoltimento, necessario per attutire l’instabilità economica derivante dalla caduta in Serie B.

Calciomercato Torino: per Joao Pedro c’è la concorrenza del Monza

Ecco perché il Toro dovrà fare attenzione alle tempistiche e dunque alla concorrenza, che fin da ora sta annusando l’affare. Una squadra su tutte è intenzionata a provarci per il 10 italo-brasiliano: la Salernitana, che rischia di perdere il bomber Djuric ed è a caccia di rinforzi in attacco, ma soprattutto il Monza che nelle ultime ha intensificato i contatti per il brasiliano ed è pronto a sorpassare il Torino.

Il Torino, dopo un primo colloquio esplorativo con il Cagliari – che ha portato a galla una distanza sulla valutazione del cartellino -, si rifarà vivo nei prossimi giorni per trovare una quadra. Di Joao Pedro, al club granata piace la duttilità: nel sistema di Juric potrebbe fare sia il trequartista che la punta centrale. Dando quasi per certa la partenza di Belotti, sarebbe un innesto di esperienza da affiancare a Pellegri, magari a un altro attaccante giovane (Dovbyk?) e a un esterno in rampa di lancio. Il Toro, stavolta, può davvero affondare il colpo, ma deve battere le resistenze del Cagliari – che chiede una cifra vicina ai 10 milioni – e soprattutto la concorrenza del Monza.