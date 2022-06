Horvath torna al Toro dopo aver passato l’ultima stagione al Szeged dove è riuscito a mettersi in mostra facendo molto bene

Krisztofer Horvath è pronto a fare ritorno al Toro dopo una stagione molto positiva passata in prestito al Szeged, squadra della serie B ungherese. Qui il giocatore classe 2002 ha raccolto numeri molto importanti, che non sono proprio da trequartista ma più da centroavanti. Horvath infatti, con addosso la maglia del Szeged ha collezionato ben 33 presenze riuscendo a segnare 19 gol e a confezionare 12 assist. Horvath dunque è stato in grado di rialzare la testa dopo una stagione non proprio positiva trascorsa nella Primavera del Toro dove, soprattutto con il ritorno di Federico Coppitelli, è stato messo ai margini del progetto tecnico. In Ungheria Horvath è tornato a brillare, dimostrando di essere dotato di qualità tecniche davvero notevoli tra cui il dribbling e il tiro anche dalla distanza. Di questa stagione positiva sarà molto soddisfatto il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati che conosce bene l’ungherese dai tempi della Spal e che lo ha voluto portare al Toro insieme ad Altin Kryezu. Due giovani talenti da far crescere e migliorare.

Horvath: ora c’è da decidere il suo futuro

Dopo aver passato una stagione in patria nella quale si è ritrovato, ora Horvath insieme al Toro dovrà decidere il proprio futuro. Il trequartista ex Spal spera di poter giocare le sue carte per cercare di rimanere in granata e di riuscire a portare avanti la strada intrapresa con il Szeged. Non è da escludere la possibilità che Horvath possa cominciare la nuova stagione svolgendo il ritiro estivo sotto la guida di Ivan Juric, che molto spesso ha dimostrato di essere molto bravo a lavorare con i giovani e nel riuscire a lanciarli e valorizzarli. Adesso potrebbe provarci proprio con l’ungherese. Il Toro terrà sotto controllo la situazione attorno a Horvath, anche perché il suo contratto scadrà nel 2023, e vuole valutare attentamente se rinnovare il contratto al giocatore ex Spal oppure no.