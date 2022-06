Calciomercato Serie A / Lo Spezia inizia a muoversi dopo che gli è stato sbloccato il mercato. L’Empoli pensa a Marin del Cagliari

Si continua a parlare di calciomercato e non potrebbe essere altrimenti, dato che diversi club di Serie A sono molto vigli e sono alla ricerca dell’occasione giusta. Anche lo Spezia, dopo che il Tas ha sbloccato il suo mercato, ha iniziato a imbastire le prime trattative. Il club ligure sta pensando a rinforzare l’attacco e per questo ha puntato gli occhi su Mattia Destro, che piaceva agli Aquilotti già un anno fa, e Kelvin Yeboah che è alla ricerca di un club che lo possa far giocare tanto, in vista del Mondiale che andrà a disputare con il suo Ghana. Intanto, il Milan è pronto a chiudere con il Crotone per il riscatto di Junior Messias, con i campioni d’Italia che avranno uno sconto. Infatti, non dovranno più versare nelle casse del club calabrese i 5,5 milioni di euro che erano previsti, ma ne pagheranno solamente 3,5. Il Milan, oltre a pensare a Messias, resta viglile sulla situazione che gravita attorno a Sven Botman che, al di là del corteggiamento da parte del Fulham nei suoi confronti, continua a manifestare la sua voglia di trasferirsi a Milano sponda rossonera. Anche l’Empoli sta iniziando a imbastire le prime trattative e c’è da registrare che ai toscani piace molto Razvan Marin di proprietà del Cagliari.

Serie A, le altre trattative in corso

Molto attiva sul mercato anche la Cremonese, che ha superato la concorrenza di Hellas Verona e Salernitana per Johan Vasquez del Genoa. Il club neopromosso ha anche avuto un incontro con il Sassuolo per parlare di un altro difensore Vlad Chiriches. La Salernitana invece per rinforzare il proprio reparto offensivo starebbe facendo più di un pensierino per Matteo Brunori, attaccante del Palermo reduce da un’ottima stagione in Serie C, dove ha realizzato ben 29 reti. Sull’attaccante rosanero si sono posati anche gli occhi di altri club, oltre a quelli della Salernitana, tra cui Cremonese e Sampdoria. Infine, c’è da segnalare che l’Atalanta continua a lavorare per cercare di portare a Bergamo Ivan Ilic dell’ Hellas Verona. Presto su questa trattativa potrebbero esserci delle novità importanti, anche se non è sicuramente una trattativa semplice.