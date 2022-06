Calciomercato Torino / Magnus Warming sta per passare in prestito con diritto di riscatto al Darmstadt, club in seconda divisione tedesca

Magnus Warming sta per lasciare la Mole per passare Darmstadt, club che milita in 2. Bundesliga, la seconda divisione tedesca. Il Toro ha trovato l’intesa vincente con i Gigli grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto, che consentirà loro di valutare un eventuale riscatto a tempo debito. Il Toro potrà invece avvalersi di un controriscatto per riportarlo in granata. In attesa dell’ufficialità, il giocatore danese è già arrivato in Germania e ha cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni e il nuovo allenatore per preparasi al meglio alla nuova stagione.

Warming, una scommessa non vinta (per ora) da Vagnati

Un tentativo non andato a buon fine quello del Toro verso Warming, arrivato dal Lyngby in estate senza mai convincere del tutto. Con un magro bottino di sei presenze totali di cui una con la Primavera, si è dimostrato ancora troppo acerbo per un campionato come la Serie A, che a volte può essere davvero spietatol. Come indicato anche da Juric più volte, Vagnati si è messo all’opera per trovargli un’altra sistemazione, in grado di fargli accumulare un po’ di esperienza e l’avrebbe trovata in Germania. Una nuova avventura si potrebbe aprire a breve per lui, a caccia di continuità e occasioni per crescere e maturare, con la massima Serie nel mirino.