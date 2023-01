Calciomercato Torino / Non è stata trovata l’intesa sulla formula del trasferimento, per Shomurodov si dovrà continuare a trattare

Quella di oggi sarebbe potuta essere una giornata importante per il trasferimento di Eldor Shomurodov dalla Roma al Torino. Invece bisognerà ancora trattare. Questo pomeriggio il dt granata Davide Vagnati e il collega giallorosso Thiago Pinto si sono incontrati a Milano, hanno parlato a lungo ma non è stato trovato ancora l’accordo, come ha confermato anche il dirigente della Roma al termine del meeting. “Nessun accordo con il Torino” ha dichiarato perentorio Pinto ai giornalisti presenti nel capoluogo lombardo.

Calciomercato Torino: per Shomurodov c’è ancora da trattare

Ma qual è il problema? La formula del trasferimento. Il Torino vorrebbe acquistare Shomurodov in prestito con diritto di riscatto, la Roma è disponibile a lasciarlo partire ma solamente a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. Per questioni legate al bilancio e al fair play finanziario, la Roma vorrebbe infatti mettere a bilancio un incasso sicuro e quindi una cessione definitiva dell’attaccante uzbeko. Vagnati dovrà quindi ancora trattare per portare la punta alla corte di Ivan Juric.