Per Ilic e Hien si continua a trattare: il Torino ha fretta di accontentare Juric col centrocampista, il difensore arriverebbe a giugno

“Stiamo valutando, siamo in una fase di riflessione generale”. Così Vagnati ieri ha parlato di Ilic e Hien, i due giocatori del Verona che il Torino sta trattando in questa sessione di mercato. Nelle idee del club c’è quella di portare subito sotto la Mole il centrocampista mentre per il difensore – già obiettivo nei mesi scorsi – tutto sarà rimandato a giugno. Sono due operazioni legate che il Toro vuole chiudere già adesso ma per le quali non c’è ancora l’intesa.

Toro-Verona, c’è distanza

Tutto dipende al momento dalla differenza tra quelle che sono le richieste del Verona, una cifra vicina ai 20 milioni, e quello che invece mette sul piatto il club di Urbano Cairo (che arriverebbe a 17-18 milioni totali compresi bonus). I contatti riprenderanno già oggi anche perché nel caso del serbo il Toro ha fretta di chiudere per dare a Juric un rinforzo in mezzo al campo, oltretutto in un momento in cui anche Lukic è fuori per infortunio.

Emergenza a centrocampo

Nella prima parte di questa stagione la squadra granata ha dovuto fare a meno di giocatori mai sostituiti davvero (Pobega su tutti), dovendo anche passare per l’infortunio di Ricci prima che Lukic non complicasse ulteriormente i piani in una fase delicata, tra desiderio di risollevarsi in campionato e sfida di Coppa Italia alle porte.