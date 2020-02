Sirigu e Belotti, mercato in campo: il Napoli li apprezza, ma il Toro…

Calciomercato Torino / Al San Paolo da colonne granata, ma Sirigu e Belotti sono stati cercati dal Napoli in passato. E la storia non è finita

C’è chi al San Paolo li avrebbe visti bene con l’azzurro addosso, la ‘N’ sul petto e magari pure con i numeri 1 e 9 sulla schiena. Invece Salvatore Sirigu e Andrea Belotti a Napoli sbarcheranno in tuta granata. Da baluardi di un Torino che si aggrappa anche e soprattutto a loro per uscire da una crisi non interrotta dal cambio in panchina. De Laurentiis, pur in momenti diversi, a entrambi aveva rivolto più di un pensiero. E anche qualche telefonata, attraverso i rispettivi agenti. Ma nisba, dal Piemonte sono arrivati ringraziamenti e nulla più.

Napoli-Torino, che intrecci. E Cairo ha già detto un ‘no’

Estate 2018. Il Napoli deve dare un volto al dopo-Reina. Il primo nome è proprio quello del portierone granata. Un mesetto di trattative, poi dalla Campania virano su Meret. E in via Arcivescovado si tira un lungo sospiro di sollievo.

In agosto, sempre nella sessione di calciomercato di quell’anno, qualche timido pour parler fu registrato anche per il Gallo. Anche in quel caso non se ne fece nulla. Ma c’è un aggiornamento recente. Perché a febbraio, pianificando già la prossima stagione, sotto al Vesuvio è spuntato nuovamente il profilo di Belotti. Per Gattuso sarebbe un gradito presente. Ma Cairo ha già chiuso la porta. A meno di dietrofront, il capitano non si muoverà. Ma lunghi sono i mesi che ancora separano il Toro dalla prossima annata. Da Napoli, insomma, ci riproveranno.