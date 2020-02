Calciomercato, la FIFA mette un limite ai prestiti: ecco cosa cambia per il Torino

Dalla prossima stagione è stato posto un limite di otto prestiti internazionali per squadra di calciatori over 22, dal 2021 il limite si abbasserà

Un limite ai prestiti di calciatori sopra i 22 anni tra squadre di nazioni diverse: è questo ciò che ha deciso la FIFA con una norma che, già a partire dalla prossima estate, cambierà il calciomercato internazionale. A partire dalla stagione 2020/2021 ogni società potrà concluderà un massimo di otto operazioni a titolo temporaneo con squadre di altri paesi, dal campionato 2021/2022 il limite scenderà a sei e, infine, a tre dalla stagione 2022/2023 in avanti. Nessuna limitazioni invece per i giovani sotto i 22 anni.

Calciomercato: la riforma della FIFA avrà effetti nel prossimo futuro

Questa norma cambierà anche il mercato del Torino? Probabilmente sì, anche se non nell’immediato. Spesso negli ultimi anni la società granata ha infatti utilizzato la formula del prestito (con diritto o obbligo di riscatto) per portare in granata giocatori dall’estero: con questa formula sono arrivati ad esempio Nicolas Nkoulou, Koffi Djidji, Ola Aina ma anche Simone Zaza. E anche sul fronte uscite ha chiuso diverse operazioni con società straniere per dei prestiti: basti pensare a Vanja Milinkovic-Savic e a Lucas Boyé, due giocatori ancora di proprietà del Torino ma attualmente rispettivamente in prestito allo Standard Liegi e al Reading.

Calciomercato: i prestiti del Torino negli ultimi anni

Soprattutto a partire dalla stagione 2022/2023, quando il numero di prestiti consentiti si ridurrà a tre, il Torino dovrà cambiare il modo di fare mercato perché, eccezion fatta per la stagione in corso in cui però le uniche operazioni in entrate sono state gli arrivi di Samir Ujkani, Simone Verdi e Diego Laxalt (che a gennaio è tornato al Milan), negli ultimi anni i prestiti internazionali sono sempre stati un numero maggiore. Sette nel campionato 2018/2019, quando sono arrivati Aina dal Chelsea, Djidji dal Nantes e Zaza dal Valencia, mentre con la stessa formula Ljajic si è trasferito al Besiktas, Niang al Rennes, Avelar al Corinthians e Boyé all’AEK Atene. Erano state invece cinque l’anno prima, quattro nella stagione 2017/2018.