Longo vuole vincere anche la scommessa Zaza

Sotto la guida di Longo, Zaza potrebbe ritrovare continuità e fiducia, per recuperare le giuste motivazioni e chiudere al meglio il campionato

Un Toro messo a nuovo dal punto di vista tecnico-tattico o che almeno sta lavorando in quella direzione. Il cambio allenatore all’interno del Torino ha ridato speranza a tutti i giocatori che sembrano essere finiti al margine del progetto. Anche Simone Zaza, in procinto di partire a gennaio, è invece stato riconfermato e potrebbe procurarsi le occasioni giuste per tornare al top della forma sotto ogni punto di vista. Moreno Longo sa di che cosa è capace e vorrebbe sfruttare meglio le sue potenzialità. Il numero 11 del Toro è infatti la scommessa da vincere.

Zaza vuole tornare a supportare il Gallo

Longo è pronto a tutto per riuscire a portare a termine l’obbiettivo che si è posto quando è arrivato. Vuole infatti che il numero 11 della formazione del Toro ritorni ai propri livelli. “Zaza sta migliorando di giorno in giorno, ci auguriamo di averlo al più presto perché abbiamo bisogno di avere tutta la rosa a disposizione.”, queste le parole del tecnico prima del Parma.

Longo continuerà ad adottare l’attacco a due, dove l’ultima volta ha schierato Edera. Presto però il posto accanto a Belotti potrebbe essere occupato nuovamente da Zaza, che freme per poter dimostrare il proprio valoe, cosa impossibile negli ultimi tempi.

Condizioni fisiche in miglioramento per il numero 11 granata

Zaza è pronto al rientro definitivo e a decretarlo non sono state solamente le parole di Moreno Longo. L’attaccante del Torino, rimasto fuori per diverso tempo a causa di uno stiramento alla coscia, è tornato con il Milan, dove ha collezionato 26 minuti di gioco. Quando il tecnico si è reso conto di poterlo finalmente impiegare, non ha perso tempo, inserendolo subito al posto di Edera, per assicurare a Belotti maggiore sostegno. Zaza deve ora tentare di recuperare anche dal punto di vista motivazionale, in modo da chiudere al meglio il finale di campionato.