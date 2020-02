Gattuso “chiama” Belotti al Napoli: ma il Toro non vuole cederlo

Calciomercato Torino / Rino Gattuso è un grande estimatore di Andrea Belotti: lo aveva chiesto al Milan e ora lo vorrebbe al Napoli. Cairo frena

Rino Gattuso non ha mai nascosto di essere un grande estimatore di Andrea Belotti: lo aveva allenato in serie B al Palermo e da lì se ne è calcisticamente innamorato. “E’ l’attaccante che mi ha impressionato di più dopo Andriy Shevchenko” ha più volte raccontato l’attuale allenatore del Napoli. Quando sedeva sulla panchina del Milan ha provato a portarlo in rossonero, nella prossima stagione vorrebbe invece averlo in azzurro: convincere il Torino a cedere il proprio capitano non sarà semplice, Urbano Cairo anche nella prossima stagione vorrebbe infatti ripartire dal Gallo.

Calciomercato: il Torino vuole ripartire da Belotti

Torino e Napoli sono fino a questo momento due delle grandi deluse di questo campionato (anche se i partenopei possono ancora togliersi qualche soddisfazione tra Champions League e Coppa Italia) e nelle prossime estate sia Cairo che De Laurentiis metteranno in scena una piccola rivoluzione: sia una squadra che nell’altra sono previste diversi cessioni (alcuni anche eccellenti) e numerosi acquisti. Nei piani del presidente granata, il Torino che verrà dovrà però ripartire proprio da Belotti: un messaggio questo che Cairo ha già reperito a De Laurentiis.

Torino: il contratto del Gallo scadrà nel 2022

Il massimo dirigente granata il no al Napoli per il Gallo dovrà poi eventualmente ripeterlo la prossima estate, nel caso arrivassero nuovi sondaggi o vere e proprie offerte. Conterà certamente anche la volontà di Belotti, ma il centravanti più volte ha dimostrato attaccamento alla maglia e alla piazza, respingendo anche offerte importanti: convincerlo a restare, nonostante la stagione fino a questo momento negativa, potrebbe non essere impossibile. Ci sarà però da eventualmente da ridiscutere il contratto: l’attuale ha come data di scadenza quella del 30 giugno 2022.