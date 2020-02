Questo Segre è da blindare: piace in A, ma il Torino punta su di lui - Toro.it

Calciomercato Torino / Sassuolo e Sampdoria lo seguono, lui è un pilastro del Chievo: Jacopo Segre tornerà in granata a giugno. E sul futuro…

Nel Chievo di Marcolini non perde neanche un minuto, o quasi. Jacopo Segre ha giocato da titolare ventitré partite su venticinque, ha già messo nelle gambe 2.079′ e nelle ultime sette giornate è rimasto in campo per novanta minuti senza batter ciglio. Niente male, per un classe 1997 alla seconda stagione in Serie B dopo quella, altrettanto positiva, giocata tra le fila del Venezia. Il Torino osserva e prende nota, consapevole che a giugno il centrocampista farà ritorno sotto la Mole. E verosimilmente lì resterà. A Bormio, l’ultima estate, aveva convinto tutti. E aveva lasciato con un ‘arrivederci’ eloquente: vado a Verona, mi metto in mostra e rientro dalla porta principale. Il percorso gli sta dando ragione.

Sassuolo e Sampdoria su Segre: il Torino…

A testimonianza dei grandi progressi ci sono le antenne del calciomercato, già ritte per captare ogni segnale. Sassuolo e Sampdoria si sono fatte avanti, ma il Toro per ora non vuole aprire alcun discorso che implichi un suo addio. Anzi. L’ex Primavera, che arrivò in granata dal Milan nel 2015, rientra a pieno nei piani tecnici che Cairo e Bava stanno iniziando a mettere sul tavolo per la prossima stagione.

Tra contratto e ritiro: con il fattore Longo da considerare

Il contratto di Segre, rinnovato nel luglio scorso, scadrà nel 2022. Assicurazione lunga ma forse non abbastanza per tenere distanti le pretendenti. Dopo un’annata da protagonista, come si prospetta quella in corso, sarà da blindare a doppia mandata. Specie se Moreno Longo dovesse restare sulla panchina granata.

Il tecnico lo allenò in Primavera: ritrovarlo in prima squadra sarebbe un bel capitolo di un romanzo di formazione, ma anche un arricchimento per la rosa granata. Che, in mezzo al campo come negli altri reparti, attraverserà mesi di rinnovamento.