Lyanco: c’è lo Sporting Lisbona sul difensore

Calciomercato Torino / Lo Sporting Lisbona punta a Lyanco: i portoghesi avrebbero avuto un primo contatto con i granata per i difensori

Sirene portoghesi per Lyanco: dalle prime indiscrezioni arrivate in queste proprio dal Portogallo, infatti, il difensore brasiliano sarebbe entrato nell’orbita dello Sporting Lisbona. La società portoghese, infatti, avrebbe già provveduto a contattare il Torino per sondare il terreno e comprendere le reali possibilità di intavolare un’eventuale trattativa per arrivare al giocatore. Un primo contatto, dunque, per comprendere anche le reali intenzioni della società granata e, eventualmente le richieste economiche.

Dal Portogallo: il Toro chiede 10-15 milioni

Richieste che, sempre secondo quanto riporta la stampa portoghese, si ipotizza si aggirino attorno ai 10 o 15 milioni di euro. Una cifra importante per un difensore reduce dai tanti problemi fisici riscontrati nelle ultime due stagioni e, soprattutto, da un campionato decisamente al di sotto delle aspettative.

Ora, però, la palla passerà come ovvio a Vagnati e soprattutto a Giampaolo. Una volta espletate le ultime pratiche relative alla firma del suo contratto con il Torino il nuovo tecnico verrà ufficializzato e potrà così cominciare a muovere i suoi primi passi all’interno del mondo granata. Capendo anche e soprattutto quali dei giocatori attualmente in rosa potranno fare al caso suo e di quello che sarà il suo nuovo Toro. Il rendimento non eccelso di Lyanco di certo non lo aiuta a convincere Giampaolo ma il suo addio al Toro ancora è da stabilire. Lo Sporting Lisbona, intanto, resta alla finestra pronto a far arrivare sulla scrivania di Vagnati e Cairo l’offerta giusta per convincere la società e Lyanco.