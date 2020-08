Cairo annuncia Giampaolo: “Molto soddisfatto della scelta, l’avrei voluto già in passato”

Al termine dell’incontro negli uffici milanesi della Cairo Communication, il presidente granata ha commentato l’arrivo di Marco Giampaolo

E’ durato alcune ore l’incontro negli uffici della Cairo Communication tra Urbano Cairo e Marco Giampaolo. Una volta che è terminato, il presidente granata si è fermato a parlare con i giornalisti presenti sotto la sede, annunciando di fatto l’arrivo del nuovo tecnico . “Sono molto soddisfatto della scelta di Giampaolo – ha spiegato Cairo, che ha poi proseguito – Lo conosco da molto tempo, pensavo già a lui molti anni fa poi prendemmo un altro allenatore, poi ci ripensai ma in quel periodo non era disponibile perché allenava un’altra squadra. Oggi siamo soddisfatti perché è un allenatore di qualità, che fa giocare bene la squadra”.

Cairo sul mercato: “Non facciamo promesse”

Cairo ha poi parlato del mercato che farà la società granata: “Noi non dobbiamo dare messaggi ai tifosi, dobbiamo fare umilmente le cose che vanno fatte. Giampaolo è una scelta di cui sono molto soddisfatto, ora va fatto tutto quello che serve per metterlo nelle condizioni di operare al meglio. Se questo sarà un grande mercato? Sarà un mercato molto particolare perché ricomincerà velocemente il campionato, vediamo ciò che succede ma non facciamo promesse”.