Giampaolo è alla Cairo Communication: il tecnico pronto a firmare per il Toro - Toro.it

Intorno alle 12, Marco Giampaolo è arrivato negli uffici milanesi di Urbano Cairo: a breve firmerà il contratto che lo legherà al Torino per due anni

Marco Giampaolo è negli uffici milanesi della Cairo Communication: l’allenatore, accompagnato dal direttore tecnico Davide Vagnati, è arrivato intorno alle 12 e si sta ora incontrando con il presidente granata. Il tecnico è pronto a firmare il contratto che per i prossimi due anni lo legherà al Torino. In precedenza ha incontrato i dirigenti del Milan per la rescissione del contratto che lo legava ancora al club rossonero: ora si attende l’ufficializzazione della rottura con il Milan, dopodiché il club granata potrà annunciarlo come nuovo allenatore. E’ ormai solamente questione di ore ma l’avventura di Giampaolo sulla panchina del Torino sta per iniziare.