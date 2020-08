Torino-Biglia: si continua a trattare

Calciomercato / I granata vogliono accelerare per Biglia, svincolato. Da risolvere il nodo contratto per portare sotto la Mole il centrocampista

Il Torino e la trattativa per Lucas Biglia. Sarà questo uno dei tormentoni di calciomercato dei prossimi giorni. Giampaolo d’altronde si aspetta i rinforzi chiesti per poter dare vita al suo progetto e al suo Torino: con il cambio di modulo in vista c’era da aspettarsi che più di una posizione in campo andasse rivista. E tra i reparti che dovranno subire una piccola rivoluzione ci sarà anche il centrocampo dove, come abbiamo già raccontato, servirà un giocatore in grado di creare gioco e regalare agli attaccanti i palloni necessari per poter far male. Un regista, insomma, e possibilmente esperto e in grado di incidere da subito.

Si tratta con il giocatore: il Toro ha fretta di chiudere

E, ovviamente, con Giampaolo in uscita dal Milan era più che prevedibile che il mercato del Toro avrebbe guardato, almeno in parte, anche in casa rossonera. Al tecnico, infatti, Biglia piace e il fatto che risulti in scadenza e non abbia intenzione di rinnovare con il Diavolo permette al Toro di trattare direttamente con il giocatore aggirando l’ostacolo società. Ed è esattamente quello che stanno facendo i granata che hanno fretta di chiudere il discorso per poter consegnare a Giampaolo i primi rinforzi in vista del raduno e del ritiro.

Per accelerare, però, bisogna risolvere il nodo contratto. E non quello riguardante il lato economico. Il giocatore, infatti, sarebbe disposto ad accettare un ingaggio inferiore a quello percepito al Milan pur di ritrovare un ruolo da protagonista in Serie A. La distanza, piuttosto, è rappresentata da quell’anno di contratto proposto dal Toro (con opzione per un secondo) contro i 2 chiesti dallo stesso Biglia. Una distanza che non sembra tuttavia incolmabile: i discorsi tra le parti continuano ma il Torino dovrà fare in fretta. Sullo sondo, infatti, resta sempre quella velata volontà del giocatore di chiudere la propria carriera a casa, in Argentina.