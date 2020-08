Millico, al Torino ha poco spazio: può andare in prestito

Calciomercato Torino / Millico vuole giocare ma nel Toro di Giampaolo avrebbe poco spazio: i granata potrebbero cederlo in prestito

Un anno dopo è di nuovo Millico a tenere banco in casa Toro. Nello scorso mercato estivo, infatti, il trasferimento in prestito dell’attaccante era saltato proprio in zona Cesarini: i granata attendevano di chiudere e ufficializzare l’affare Verdi ma i tempi biblici con i quali è stata portata avanti la trattativa per l’ex Napoli ha di fatto causato un ritardo decisivo anche nell’affare Millico. E adesso, un campionato e non pochi problemi dopo, si ripresenta il tentativo di “piazzare” l’ex Primavera. Il giocatore, come ovvio che sia cercherà in queste settimane di impressionare Giampaolo ma, come già analizzato nei giorni scorsi, il 4-3-1-2 tanto caro al nuovo tecnico potrebbe non essere particolarmente adatto ad una sua permanenza al Toro.

Millico, prestito possibile: ha bisogno di giocare

Senza contare che quegli exploit caratteriali che avevano spinto Longo a lasciarlo fuori nelle ultime gare potrebbero rappresentare più di un ostacolo nell’eventuale rapporto con l’ex tecnico rossonero. Che Giampaolo faccia del lavoro di squadra uno dei cardini della sua idea di calcio è cosa risaputa e gli individualismi non sarebbero di certo ben visti né tantomeno accettati.

Tuttavia, è altrettanto comprensibile la volontà del giocatore di non ripetere un altro anno da “panchinaro”. Millico vuole giocare, trovare continuità e soprattutto dimostrare di poter essere titolare in Serie A. Obiettivo che, vista la situazione, sarà difficile se non quasi impossibile raggiungere al Torino. Ed ecco allora che per il giovane attaccante l’idea di un prestito potrebbe essere la strada più sensata e percorribile. L’eventuale meta ancora non è stata scelta e nemmeno ventilata: società ed entourage continuano a non esprimersi sul futuro del giocatore ma la possibilità di una conferma alla corte di Giampaolo sembra comunque molto remota. Le prossime settimane saranno decisive, nella speranza che questa volta le tempistiche giochino a favore di tutti. Del Toro e anche di Millico.