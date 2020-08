Vagnati, nuovi appuntamenti a Casa Milan: ora l’affare Krunic

Calciomercato Torino / Dopo la buona riuscita dell’operazione Rodriguez, Vagnati incontrerà ancora il Milan: sul piatto Krunic

Davide Vagnati, ormai, a Casa Milan si muove con un orientamento da cartografo. L’ha esplorata da direttore sportivo della Spal, l’ha percorsa già due volte da uomo mercato del Torino. Nell’ultima settimana si è recato lì con occhiale scuro e idee chiare per strappare un accordo vantaggioso per Ricardo Rodriguez, che sarà granata. E alla fine i 3 milioni più bonus – il minimo per non spezzare la corda, fragile, delle esigenze di bilancio della controparte – si ascrivono alla categoria degli investimenti a rischio contenuto. Ma gli impegni nella tana del Diavolo non finiscono qui. Perché in rossonero gioca anche un altro pallino di Giampaolo, quel Rade Krunic per il quale i granata fecero un tentativo convinto nell’estate 2018 e un altro pochi giorni fa.

Dopo lo stop, la trattativa tra Torino e Milan può ripartire

Allora, ve lo abbiamo raccontato, i club scelsero di riaggiornarsi: “Prima si parla di Rodriguez, poi del bosniaco”. E adesso che il sì per lo svizzero è stato agguantato, Vagnati tornerà alla carica per l’altro obiettivo con il contratto – firmato un’estate fa – che giace negli archivi di Casa Milan.

Krunic è nella lista delle mezzali che il ds genovese sta aspettando di spuntare trattativa dopo trattativa: in essa si leggono anche i nomi di Linetty – la scelta numero uno, ma costa e la Samp non è in vena di sconti – e di Valoti, che ha dalla sua la duttilità necessaria per giostrare anche sulla trequarti. I primi due conoscono Giampaolo e il suo pensiero, l’ultimo ha lavorato sotto le direttive di Vagnati alla Spal ed è cresciuto con Belotti nell’Albinoleffe.

Dopo la piccola pausa di Ferragosto, riprenderanno telefonate e incontri. Per Krunic, occorrerà entrare di nuovo a Casa Milan: là dove per Rodriguez è già arrivata una stretta di mano. Il Toro spera nel bis, magari anche in tempi rapidi.