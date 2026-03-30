Accantonato ormai ai margini della rosa, per Biraghi sembra giunto il momento dei saluti, ma il suo contratto scadrà solo nel 2027

La stagione 2025/26 sta man mano volgendo al suo termine, con ormai pochissime partite rimaste da giocare e un Torino che, a meno di clamorosi colpi di scena, sembrerebbe ormai in grado di amministrare il vantaggio guadagnato sulla terz’ultima classifica, aggiudicandosi così la salvezza ed evitando la retrocessione in Serie B, che continua a incutere timore ai tifosi granata. Sicuramente, l’estate in arrivo dovrà essere teatro di importanti rivoluzioni in casa Toro, con diversi giocatori che sembrano ormai ai margini del progetto: per esempio Sazonov o Biraghi.

Trasferimento necessario

A proposito di quest’ultimo, il Torino ha le idee molto chiare: dopo essere finito ai margini della rosa, sia alla presenza di Baroni sulla panchina granata, che all’attuale di D’Aversa, e dopo non essersi mai conquistato il cuore dei tifosi, il club sembrerebbe convinto a vendere il terzino ex Fiorentina. Il numero 34 granata non è mai diventato un punto di riferimento a Torino, giocando nel momento del suo arrivo sotto la guida di Vanoli, ma mai impressionando; quest’anno sono soltanto 466 i minuti giocati in campionato. Al netto di ciò, per il bene suo e della squadra, sembrerebbe essere arrivato il momento dei saluti finali.

L’incognita contratto

Tuttavia, il calciatore classe 1992 è legato al Torino da un contratto che terminerà non quest’estate, bensì la prossima, più precisamente in data 1 luglio 2027. Dunque, il Torino dovrà innanzitutto trovare un acquirente interessato all’acquisto di Biraghi, cosa ad oggi non scontata, dato lo scarsissimo minutaggio che il giocatore ha sulle gambe e l’età ormai avanzata (34 anni a settembre). La cessione di Biraghi, però, sarebbe anche importante in termini economici, dato che il giocatore prende uno stipendio netto di 1,7 milioni di euro, ma c’è da chiedersi se Biraghi stesso vorrà privarsi di tale cifra con un anno d’anticipo – difficile che qualcun altro arrivi a proporgliela in estate – rientrando nella top 5 giocatori più pagati della rosa.