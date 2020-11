Boyé e Damascan, i prestiti funzionano: così il valore cresce e il Toro gongola

Tra i granata in prestito, restano sotto i riflettori Damascan e Boyé, che militano rispettivamente nelle prime divisioni di Spagna e Olanda

Oltre ai giocatori in rosa, il Toro continua a monitorare i profili di coloro che fanno ancora parte dell’organico granata ma sono in prestito. Tra questi, figurano anche Lucas Boyé e Vitalie Damascan. Entrambi sono all’ennesima stagione lontano dal capoluogo piemontese e sembrerebbero aver trovato la propria dimensione. Questo inizio di stagione si sta rivelando proficuo sia per l’argentino che il moldavo, rispettivamente all’Elche e all’RKC Waalwijk. Buon per il Torino, che vede crescere il valore dei due attaccanti che, in futuro, potrebbero portare un piccolo tesoretto nelle casse granata.

Boyé con un gol in attivo in Liga

Arrivato in granata nel 2016, Lucas Boyé non ha trovato lo spazio che cercava al Toro. Dopo diverse parentesi di cui l’ultima al Reading, è finito in prestito all’Elche, club che milita in Liga e che attualmente si trova in 11a posizione. L’attaccante del Toro sta avendo un rendimento positivo in Spagna: ha infatti collezionato 5 presenze, saltando due partite a causa di un infortunio. É anche riuscito ad andare a segno contro l’Eibar al 37‘, regalando la vittoria ai suoi.

Damascan diventa titolare fisso

Anche la stagione del compagno di reparto moldavo si sta rivelando positiva. Damascan sta infatti riscuotendo un discreto successo in Olanda. Dopo la parentesi al Fortuna Sittard, è rimasto in Eredivisie, la massima Serie dei Paesi Bassi. Sono ben 6 le presenze ottenute in campioanto, arricchite da un gol contro l’Utrecht. Dopo quel match ha infatti conquistato una maglia fissa da titolare, venendo inserito in tutte le partite successive. Ha inoltre presenziato contro l’SC Cambuur in Coppa.