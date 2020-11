Dall'Inghilterra: su Bremer c'è anche il Liverpool - Toro.it

Calciomercato Torino / Gli occhi del Liverpool di Klopp su Gleison Bremer, che piace anche ad Everton e Fulham

Secondo il Liverpool Echo, a gennaio si accenderà un derby del Merseyside tutto di calciomercato. L’obiettivo comune di Everton e Liverpool, infatti, è Gleison Bremer, il centrale brasiliano che si è ritagliato negli ultimi mesi un ruolo di primissimo piano nel Torino. Se dell’interesse dei Toffees vi avevamo dato già conto nei giorni scorsi, quello dei Reds è una novità. Klopp ha disperato bisogno di un rinforzo in quel ruolo, dopo aver perso per infortunio Virgil Van Dijk – proprio nella stracittadina, quella di campo – e aver appreso dello stop (grave anch’esso) di Joe Gomez. Con Fabinho ancora out e Matip non al meglio, i campioni d’Inghilterra sono a corto di uomini.

Ancelotti contro Klopp: nel mirino il difensore del Torino

Per questo, è spuntato il nome di Bremer, che gli osservatori di Klopp reputano adeguato al contesto del Liverpool. Lo stesso pensiero che sta coltivando da settimane Carlo Ancelotti, ma per il suo Everton, che ha bisogno di un centrale più per dare solidità alla squadra che per vera emergenza. E ai due club del nord se ne aggiunge uno di Londra: il Fulham. Anche a Craven Cottage, dove gioca l’ex granata Ola Aina (il quale potrebbe essere riscattato), stanno meditando un investimento per il classe 1997. Insomma, a gennaio il Torino potrebbe dover fare i conti con gli assalti della Premier League. Un bel rischio, considerando che Bremer è diventato uno degli inamovibili di Giampaolo.