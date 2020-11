Nainggolan: se l’Inter vende il Toro c’è

Calciomercato Torino / Tra i profili che interessano i granata c’è Nainggolan, che nell’Inter di Conte non ha molto spazio

“Incompleto” è il termine che meglio definisce la sessione di mercato estiva del Torino. Il mercato di gennaio può però diventare il momento di aggiustare il tiro per i granata e raddrizzare una stagione partita nel peggiore dei modi. Davide Vagnati sa che il reparto che ha più bisogno di rinforzi è il centrocampo, tra le occasioni che potrebbero presentarsi a inizio 2021 per rinforzarlo c’è Radja Nainggolan. Il calciatore belga alla corte di Antonio Conte non sembra destinato ad avere molto spazio nel prossimo futuro e, per questo motivo, valuterebbe una cessione.

Nainggolan: nell’Inter poche presenze

Sono appena 4 le presenze fino ad ora collezionate da Nainggolan, dopo essere rientrato a Milano al termine una buona stagione con il Cagliari. Il suo inizio di stagione è infatti stato deludente: qualche spezzone per lui ma ancora nessun match da titolare. Gli infortuni e il coronavirus finora non lo hanno di certo aiutato, anche se la stagione del belga potrebbe prendere un’altra piega da domenica, quando potrebbe scendere in campo dall’inizio proprio contro il Torino. L’Inter deve fare i conti con varie assenze: Brozovic ha contratto il Covid, si tema che anche Gagliardini possa essere ancora positivo, Sensi non ha ancora recuperato da un infortunio che si trascina da settimane e Vidal rientrerà tardi dagli impegni in Sudamerica con il Cile. Ma, se dopo la partita con il Torino, dovesse tornare a scaldare la panchina, Nainggolan potrebbe premere lui stesso per una cessione.

Calciomercato Torino: Nainggolan piace ma l’ingaggio è alto

Il problema principale dell’eventuale arrivo di Nainggolan riguarda l’ingaggio: il belga percepisce oltre 3 milioni di euro, una cifra fuori budget per i granata, che dovrebbero ottenere dall’Inter la disponibilità a pagarne una parte nel caso la trattativa venisse impostata sulla base del prestito. Un’ipotesi però poco percorribile, considerato che la società nerazzurra, come ha fatto sapere anche al Cagliari in estate, sembra disposta a lasciar partire il centrocampista solamente a titolo definitivo.