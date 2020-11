Gagliardini, sospetto Covid. L'Inter ha perso anche Brozovic e Hakimi per il Toro - Toro.it

Tante tegole per Conte durante la pausa: Lukaku e Sanchez non sono al meglio, Brozovic ha il Covid e si teme anche per Gagliardini

La pausa Nazionali continua a portare brutte notizie all’Inter di Conte, prossima avversaria del Torino. Domenica 22 novembre infatti si torna in campo ed i granata saranno impegnati a San Siro proprio contro i neroazzurri alle ore 15.00. Aumentano però gli assenti in casa Inter: Hakimi si è infortunato alla coscia in un match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Dopo il gol al 10′ è uno scontro con Lembet, portiere della Repubblica Centrafricana è costato caro al giocatore marocchino, costretto ad uscire dal campo anticipatamente.

Inter, Brozovic e Gagliardini a rischio

Non è però l’unico della lista. Con lui infatti c’è anche Marcelo Brozovic, trovato positivo al Covid, che avrebbe avuto contatti con il compagno Vida, venendo infettato. É infatti stato costretto alla quarantena e difficilmente sarà presente nella gara contro il Torino. Anche Gagliardini è in dubbio: dopo aver saltato gli allenamenti nella giornata di ieri, il centrocampista dell’Inter ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un tampone risultato dubbio. Ma i problemi per l’Inter non sono finiti: anche gli attaccanti Romelu Lukaku e Alexis Sanchez non sono al meglio della condizione.